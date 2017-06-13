13 июня 2017, 15:37Общество В Пензе обновили Галерею почета и славы 12 июня вместе со всей страной Пенза отметила День России и свой 354-ый день рождения. Праздничные мероприятия проходили сразу на нескольких площадках.

Официальные торжества по случаю Дня России и Дня города стартовали в Пензе с церемонии открытия обновленной Галереи почета и славы региона. Губернатор Иван Белозерцев отметил достижения трудовых коллективов, подчеркнув, что предприятиям промышленности удалось добиться темпов роста, превышающих общероссийские показатели.



«Работали мы неплохо в 2016 году, но мы понимаем, что не все сделали. Если мы с вами остановимся, то опоздаем в развитии городов и районов, в развитии региона. Сейчас как раз то время, когда нужно трудиться, работать, проявлять творчество», - сказал губернатор.

Глава региона вручил руководителям и передовикам производства свидетельства о занесении в Галерею почета и славы, дипломы победителей регионального конкурса «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области» и переходящие кубки.

Среди тех, чьи портреты размещены на Доске почета, - представители различных сфер деятельности: слесарь, машинист автокрана, сотрудник лесного хозяйства, врач. Несмотря на молодой возраст - 18 лет - спортсменка Наталья Афремова тоже занесена в Галерею почета и славы. В 2016 году девушка показала высокие результаты в соревнованиях по велоспорту различного уровня



«Я заняла вторые места на первенстве мира по юниоркам и на первенстве Европы по юниоркам. Очень приятно было узнать, что я попала на Галерею почета и славы», - поделилась она.

Всего в Галерею почета и славы Пензенской области занесено 20 трудовых коллективов и 20 передовиков производства.

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