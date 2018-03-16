В Пензе обновили доску почета работников ЖКХ

Работники жилищно-коммунального хозяйства готовятся отметить профессиональный праздник. В 2018-м он выпадает на 18 марта. Однако первые поздравления и слова благодарности уже прозвучали. В Пензе на улице Володарского открылась обновленная доска почета работников ЖКХ.

На доске почета - 30 новых имен, их обладатели хорошо известны в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Почти все - профессионалы с многолетним стажем.

Василий Лиздунов из Кузнецка 23 года работает мастером водопроводных сетей. Главным в профессии называет скорость, ведь результатов его работы ждут люди. Заставить поменять жизненный и профессиональный выбор мастера не смогли даже суровые условия труда.

«Работаем в любых условиях - зимой, в мороз, роем траншеи. Сейчас много аварий, переломы, подвижка грунта, летом меньше. Многие благодарят за то, что в городе есть почти всегда вода», - рассказал он.

Среди номинантов областной доски почета работников ЖКХ есть и женщины, тоже признанные профессионалы своего дела.

«Я работаю оператором модульной газовой котельной на протяжении 12 лет, подаем людям тепло и воду, бывают отключения света, прорывы, но все решается», - сказала оператор газовой котельной Елена Чистова.

«То, что мы сегодня открываем доску почета, где представлены и трудовые коллективы, и отдельные работники отрасли, говорит о том, что губернатор Пензенской области, глава администрации города и руководители муниципальных образований признали ваш труд достойным, качественным и эффективным», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

Открытие обновленной галереи почета в Пензе состоялось в рамках празднования Дня работника жилищно-коммунального хозяйства. В 2018 году он выпадает на 18 марта. Сами коммунальщики признаются, что гораздо больше поздравлений они ждут слов благодарности за ежедневный труд.