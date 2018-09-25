В Пензе обнаружили тело пропавшей пенсионерки

История, которая произошла в многоквартирном доме на улице Рахманинова в Пензе, получила продолжение. Напомним , в одной из квартир оказались запертыми три десятка кошек. Их судьбой озаботились зоозащитники, которые вместе с полицейскими освободили животных. Однако хозяйка тогда так и не нашлась. Соседи вновь забили тревогу. И вот, после непродолжительных поисков, ее тело нашли.

Оно оказалось в квартире расположенной в соседнем подъезде. Что произошло, остается только догадываться. Соседи рассказали уже развязку жуткой истории, подробности которой стали известны накануне. Днем квартиру вскрыли сотрудники полиции, внутри обнаружили тело 80-летней женщины и ее дочь - в тяжелом состоянии. Когда и при каких обстоятельствах скончалась пенсионерка - неизвестно. Даже когда из помещения начал распространяться специфический запах, соседи не сразу поняли, в чем дело.

«Из-за кошек постоянно плохо пахло. Мы даже не догадывались, что там», - добавила Валентина Сорокина.

Пенсионерка, которую полицейские обнаружили мертвой, жила в соседнем подъезде. Напомним, о пропавшей женщине стало известно несколько дней назад, когда волонтеры вместе с полицией вскрыли квартиру, чтобы спасти запертых в ней почти три десятка кошек. Соседи рассуждают, у хозяйки питомцев в последнее время были проблемы с памятью, поэтому рассчитывали, что она вскоре вернется домой.

«Она получила пенсию и за дочку, и за себя, со мной лично после этого разговаривала. И с 13 сентября она пропала», - рассказала старшая под дому Тамара Коростелева.

Выходит, несколько дней пропавшая находилась в квартире собственной дочери. Последняя, по словам соседей, редко с кем общалась и часто вела себя неадекватно.

«Она здесь на одну женщину налетела, я ее боюсь. А мы ходили, говорили всем, что надо обратить на это внимание, но нас не слушали. Подписи надо было собирать», - сказала жительница дома Раиса Жучкина.

По сообщению пресс-службы регионального СУ СКР, по факту гибели пенсионерки проводится проверка. Выводы о причинах смерти женщины будут сделаны по результатам судмедэкспертизы.