05 сентября 2019, 17:08Общество

В Пензе обнаружили «кладбище машин»

В Пензе сотрудники минлесхоза обнаружили горы разобранных машин и мусора.

Свалки образовались в 200 метрах от трассы М-5 «Урал» с левой стороны от дороги на микрорайон «совхоз-Заря», пояснили в пресс-службе регионального минлесхоза. Установить виновных во время рейда не удалось.

Информацию о горах мусора сотрудники минлесхоза направили в администрацию города, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/3278/

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