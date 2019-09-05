В Пензе обнаружили «кладбище машин»

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05 сентября 2019, 17:08Общество
В Пензе сотрудники минлесхоза обнаружили горы разобранных машин и мусора.
Свалки образовались в 200 метрах от трассы М-5 «Урал» с левой стороны от дороги на микрорайон «совхоз-Заря», пояснили в пресс-службе регионального минлесхоза. Установить виновных во время рейда не удалось.
Информацию о горах мусора сотрудники минлесхоза направили в администрацию города, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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