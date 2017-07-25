В Пензе обнародовали список объектов, которые отремонтируют в 2017 году

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25 июля 2017, 13:36Общество
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» проезжую часть отремонтируют на 64 объектах города Пензы.
По информации пресс-службы горадминистрации, в 2017 году в Пензе в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» ремонтируются дорожные покрытия улично-дорожной сети города на 64 объектах.
Список объектов можно посмотреть здесь.
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