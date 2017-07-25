25 июля 2017, 13:36Общество В Пензе обнародовали список объектов, которые отремонтируют в 2017 году В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» проезжую часть отремонтируют на 64 объектах города Пензы.

По информации пресс-службы горадминистрации, в 2017 году в Пензе в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» ремонтируются дорожные покрытия улично-дорожной сети города на 64 объектах.

Список объектов можно посмотреть здесь.

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