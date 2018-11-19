В Пензе обнародовали программу кинофестиваля «Мужская роль»

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19 ноября 2018, 12:34Культура
В Пензе стала известна программа открытого российского кинофестиваля «Мужская роль» (18+) имени Ивана Мозжухина, который пройдет 30 ноября по 2 декабря.
Список фильмов опубликовали в группе «Кинофестиваль Мужская роль, Пенза» соцсети «ВКонтакте».
Так, пензенцам представят игровые фильмы: «Ван Гоги» (18+) (режиссер Сергей Ливнев), «Вечная жизнь Александра Христофорова» (12+) (режиссер Евгений Шелякин), «История одного назначения» (12+) (режиссер Авдотья Смирнова), «Облепиховое лето» (12+) (режиссер Виктор Алферов), «Слоны могут играть в футбол» (16+) (режиссер Михаил Сегал), «Человек, который удивил всех» (18+) (режиссер Наталья Меркулова и Алексей Чупов).
Документальное кино будет представлено сразу в двух секциях: «Память кино» и «Герои документального экрана». Зрителям покажут фильмы: «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека» (12+), «Близкий Дальний» (12+), «Ульянов про Ульянова» (12+) и другие.
Где будут проходить показы фильмов - пока неизвестно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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