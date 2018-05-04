В Пензе обнародовали план мероприятий на День Победы

9 Мая будут праздновать на всех крупных площадках Пензы. Помимо территории возле Монумента Победы и Юбилейной площади, будут также задействованы улица Московская, там пройдет акция «Дети рисуют Победу» (0+). А накануне праздника в поселке Монтажный откроют памятный знак.

На всех важнейших площадках Пензы, в скверах и на площадях 9 мая будет многолюдно. Возможность стать частью этого дня - «Бессмертный полк» (0+). Колонна проследует от улицы Коммунистической по проспекту Победы и до улицы Карпинского. Ожидается, что шествие станет самой масштабной акцией на празднике.

«Формирование колонны «Бессмертного полка» начнется с 9 часов утра на улице Коммунистической. В 10 утра состоится благодарственный молебен во славу русского оружия в часовне Архангела Михаила. В 10.30 начнется движение, в 11.30 пройдет митинг у памятника, на Монументе воинской и трудовой славы пензенцев, в котором совершится пролог с участием хореографических коллективов города», - рассказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

В 2018 году ко Дню Победы собираются сделать общеизвестной еще одну страницу военной истории. 8 мая в поселке Монтажный торжественно откроют памятный знак.

«Решение реконструировать эту территорию принято в честь истории, связанной с Селиксинским военным гарнизоном, который основали в августе 1941 года. В 2018 году не все получится обустроить, но выполним косметический ремонт монумента. В перспективе - развитие территории», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

9 мая в 18.50 город замрет в минуте молчания. Кроме Памятника Победы, всероссийская акция пройдет еще на одной важнейшей площадке города - Юбилейной площади. Кроме того, в два часа дня там начнется масштабная концертная программа. В 20.30 пензенцы увидят новую постановку проекта «Народный театр - народной Победе!» (0+), на этот раз - по мотивам военной лирики Высоцкого.

«9-го мая в местах проведения праздника будет ограничена продажа алкогольной продукции. В дневное время предприятиям торговли не рекомендовано реализовывать пиво, а также напитки в стеклянной посуде», - рассказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.

Районы Памятника Победы и Юбилейной площади будут огорожены, в пропускных точках установят рамки металлодетекторов, всего безопасность в этот день будут обеспечивать порядка 600 полицейских. Праздничный салют прогремит в 22 часа.