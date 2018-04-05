В Пензе обнародовали план мероприятий на 9 Мая

В Пензе обсудили программу празднования Дня Победы. 9 Мая около 1000 детей и подростков одновременно будут задействованы в едином творческом номере. Часть из них выстроится с красными гвоздиками в специальную композицию, другая часть образует масштабный триколор. Мероприятия, посвященные памятной дате, в областном центре стартуют 8 мая.

«8 мая на улице Московской будет организован детский вернисаж. Это около 100 работ учащихся детских школ искусств города. 9 Мая начнется с формирования «Бессмертного полка», который встанет на улице Коммунистической, мы ожидаем около 35 тысяч человек. В 10 часов начнется молебен во славу российского оружия, тоже традиционное событие, в 10.30 стартует шествие», - рассказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Затем состоятся митинг, парад и традиционная легкоатлетическая эстафета. В 13.30 в сквере «Журавли» для всех желающих проведут экскурсию по музею боевой техники под открытым небом (0+).

Вечером Пенза присоединится к общероссийской минуте молчания, а в 22.00 состоится праздничный салют. Кроме того, во всех скверах города будут организованы музыкальная и театрализованная программы.

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