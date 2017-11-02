02 ноября 2017, 12:35Общество В Пензе обнародовали график работы МРЭО в выходные Пензенская Госавтоинспекция сообщает о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни 4-6 ноября.

6 ноября регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Пензенской области будут работать по режиму понедельника.

«4 и 5 ноября госуслуги по регистрации транспорта и прицепов к нему, а также выдача водительских удостоверений оказываться не будут», - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области.

Более подробная информация - на сайте Госавтоинспекции Пензенской области http://www.gibdd.ru/struct/reg/reg.php, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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