В Пензе обнародовали график работы МРЭО в праздничные дни

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07 марта 2018, 13:04Общество
В Пензе в выходные, приуроченные к Международному женскому дню, изменится график работы МРЭО ГИБДД.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, 10 марта регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Пензенской области будут работать в соответствии с графиком.
Выходные дни - 8, 9 и 11 марта.
Подробную информацию можно узнать на сайте, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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