В Пензе обнародовали график работы МРЭО в праздничные дни

В Пензе в выходные, приуроченные к Международному женскому дню, изменится график работы МРЭО ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, 10 марта регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Пензенской области будут работать в соответствии с графиком.

Выходные дни - 8, 9 и 11 марта.

Подробную информацию можно узнать на сайте, пишет ИА «Пенза-Пресс».