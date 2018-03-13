13 марта 2018, 15:37Общество

В Пензе обнародовали график работы дачных автобусов

В управлении транспорта и связи города Пензы рассказали, как будут работать дачные маршруты в 2018 году.

Пензячка обратилась в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» с просьбой сообщить о работе дачных маршрутов.

В документе за подписью начальника городского управления транспорта и связи сказано, что дачные автобусы начнут ходить с 21 апреля. Всего будет организовано сообщение по 21 маршруту. Движение будет осуществляться в соответствии с расписанием:

с 21 апреля по 1 июня и с 1 сентября до окончания дачного сезона маршруты будут ходить по средам, субботам и воскресеньям;
с 1 июня по 1 сентября – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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