В Пензе обнародовали график работы дачных автобусов

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13 марта 2018, 15:37Общество
В управлении транспорта и связи города Пензы рассказали, как будут работать дачные маршруты в 2018 году.
Пензячка обратилась в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» с просьбой сообщить о работе дачных маршрутов.
В документе за подписью начальника городского управления транспорта и связи сказано, что дачные автобусы начнут ходить с 21 апреля. Всего будет организовано сообщение по 21 маршруту. Движение будет осуществляться в соответствии с расписанием:
- с 21 апреля по 1 июня и с 1 сентября до окончания дачного сезона маршруты будут ходить по средам, субботам и воскресеньям;
- с 1 июня по 1 сентября – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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