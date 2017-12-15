15 декабря 2017, 19:11Общество В Пензе обладателем кубка «Предприниматель года» стал Рафик Ибрагимов Обладателем кубка «Предприниматель года», абсолютным победителем конкурса стал Рафик Ибрагимов - генеральный директор холдинга «Термодом». Среди достижений компании визит Председателя правительства Дмитрия Медведева в Город Спутник и высокая оценка проделанной работы от премьер министра, рекордные объемы ввода жилья и строительство гостиниц для Чемпионата Мира по футболу в Мордовии.

Главная интрига 17-го по счету конкурса «Предприниматель года» - разрешилась однозначно. Обладателем кубка лучших из лучших, своего рода гран-при, стал руководитель холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов. Его он получает во второй раз. В скором времени предприниматель отметит свой 60-летний юбилей.

«Нельзя не отметить, что приезжал председатель правительства и ему показывали Город Спутник, комплекс «Лазурный», который на самом деле уникальный», - отметил руководитель дирекции конкурса «Предприниматель года» Константин Войцеховский.

Еще один показатель доверия на федеральном уровне: компанию «Термодом» выбрали для строительства в Мордовии гостиниц, которые примут гостей Чемпионата Мира по футболу. Всего сейчас компания занимается в соседней области строительством девяти объектов. Для этого туда уже транспортировали полторы тонны строительного груза. В целом, показатели результативности по двум регионам у «Термодома» - рекордные для Поволжья.

«Мы вышли на рекордный показатель по вводу жилья в двух регионах, это Пензенская область и Республика Мордовия. Там мы строим объекты Чемпионата Мира - четыре гостиницы. Это колоссальный объем не только для Пензенской области, но и вообще для Приволжского федерального округа», - рассказал генеральный директор ООО ПКФ «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Но все же визитная карточка компании «Термодом» - Город Спутник. В 2017 году компания еще больше сделала для комфорта жителей. Открыта инновационная школа на 1100 мест и бассейн. Получая в очередной раз кубок «Предпринимателя года» Рафик Анверович заметил, что в 2017 году Спутник еще удивит своих жителей и пензенцев новыми фишками.

Общество

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