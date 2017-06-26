В Пензе объем ремонта тепловых сетей увеличат на 70%

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26 июня 2017, 09:57Общество
В Пензенской области отремонтируют более 40 км тепловых и 58 км водопроводных сетей.
Об этом в микроблоге в Twitter сообщил губернатор Иван Белозерцев, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
По словам главы региона, в районах ремонт произведут на 40 км тепловых сетей, в Пензе – на 11 км, что на 70% больше уровня 2016 года.
В районах будет проведен ремонт более 40 км тепловых и около 58 км водопроводных сетей.В Пензе-порядка 11 км тепловых(на 70% больше 2016 г.)— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 26 июня 2017 г.
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