В Пензе обещали разобраться с работой светофора на ул. Собинова

«На перекрестке ул. Собинова и пр. Строителей установили новые светофоры. Один из них (у универсама № 175) работает в режиме, когда время ожидания зеленого сигнала для пешеходов составляет 90 секунд. Непонятно, для чего его там установили, поток машин небольшой, и люди вряд ли будут ждать полторы минуты, чтобы перейти пустую дорогу.

Кроме того, во время включения зеленого сигнала пешеходного светофора одновременно загорается стрелка поворота налево с пр. Строителей. Получается, что пешеходы, прождав 90 секунд, еще не должны попасть под колеса поворачивающих авто. Если уж и ставить пешеходный светофор, то не нужно совмещать зеленые фазы для пешеходов и автомобилей», - написал горожанин.

На обращение поступил ответ за подписью вице-мэра Юрия Ильина. В нем отмечается, что до 7 сентября работу светофора сделают соответствующей ГОСТу, так как персечение трнаспортных и пешеходных потоков в одной фазе недопустимо, пишет ИА «Пенза-Пресс».