28 декабря 2017, 10:39Общество В Пензе общественница предложила организовать в ТЦ прием вещей в дар Председатель регионального отделения «Российского детского фонда», инициатор уникального для страны проекта «Добрый шкаф» Мария Гаврюшина рассказала о том, как он реализуется в Пензе, и поделилась новыми идеями.

Общественница на своей странице в Facebook сообщила о результатах работы проекта, которому через несколько месяцев исполнится год.

«Добрый шкаф» - это площадка, где одна хорошая мама помогает другой, где одна семья получает помощь от другой и не стыдится этого, где не важно, есть у вас справка о том, что вы нуждаетесь, или нет. […] Проект, не имеющий коммерческой составляющей, за эти месяцы помог семьям сэкономить миллион рублей. […] И у нас появилась особая поддержка, на которую, скажу честно, мы не рассчитывали. К нам стали приезжать люди, детские вещи которых ждали «особого случая». Семьи, которым жалко было отдавать вещи, «не зная кому», приносили их нам в дар. Так родился и прижился слоган «мы уважаем вещи, которые вы заработали», - рассказала она.

Мария Гаврюшина обратилась к пензенцам за советами, касающимися дальнейшего развития проекта.

«Помогите нам придумать, куда деть 365 детских чепчиков и 165 пар ползунков! Расскажите друзьям, что теперь «Добрый шкаф» с радостью принимает вещи для беременных. И как вы думаете, есть ли смысл организовать прием в дар вещей в торговых центрах? Собрали пакетик, положили в кладовку, поехали в магазин, передали в фонд», - написала инициатор проекта.

Напомним, «Добрый шкаф» находится на ул. Герцена, 28. Детские вещи туда можно привезти в пятницу и субботу с 10.00 до 15.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: https://www.facebook.com/smspenza