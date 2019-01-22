В Пензе обчистили СТО на ул. Ульяновской

По данным пресс-службы регионального управления МВД, в автосервисе на улице Ульяновской неизвестный сломал замок на металлическом шкафчике и похитил из него инструменты на 35 тысяч рублей.

В краже заподозрили 22-летнего сотрудника станции. Молодой человек уехал из Пензы на поезде, на пути в Самарской области его задержали. Работник СТО пояснил, что направлялся к себе на родину – в Казахстан, там он хотел заниматься ремонтом машин, для этого и нужны были инструменты.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Инструменты возвратят владельцу, пишет ИА «Пенза-Пресс».