В Пензе обчистили СТО на ул. Ульяновской

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22 января 2019, 14:51Криминал
Работник станции технического обслуживания в Пензе обратился в полицию – неизвестные украли инструменты.
По данным пресс-службы регионального управления МВД, в автосервисе на улице Ульяновской неизвестный сломал замок на металлическом шкафчике и похитил из него инструменты на 35 тысяч рублей.
В краже заподозрили 22-летнего сотрудника станции. Молодой человек уехал из Пензы на поезде, на пути в Самарской области его задержали. Работник СТО пояснил, что направлялся к себе на родину – в Казахстан, там он хотел заниматься ремонтом машин, для этого и нужны были инструменты.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Инструменты возвратят владельцу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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