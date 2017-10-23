В Пензе о фестивале «Маскерадъ» расскажут в «Театральном дневнике»

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23 октября 2017, 19:55Культура
В эфире телеканала «Экспресс» премьера – «Театральные дневники» (16+). Цикл новых программ посвящен второму театральному фестивалю «Маскерадъ» (16+), который 25 октября открывается в Пензе.
В рамках фестиваля в Пензу приедут труппы шести известных российских театров. Они покажут свои спектаклей на большой и малой сценах областного драматического театра.
«Говорят, что все билеты на спектакли уже распроданы, приходится сожалеть о тех театралах, которые не увидят спектакли Владимирского областного академического театра, Российского академического молодежного театра. Может быть, посредством «дневников» они смогут проникнуть, прочувствовать атмосферу», - рассказал редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.
Зрителей телеканала «Экспресс» ждет знакомство с каждым спектаклем-участником. Кроме того, авторы телепроекта расскажут о короткой и довольно драматичной истории самого фестиваля. Ведь в 2016 году Пенза чуть было не лишилась права проведения культурного форума. Во втором выпуске «дневников» пойдет речь о программе фестиваля. Третий авторы телепроекта планируют уделить главной теме «Маскерада».
В 2017 году организаторы посвятили фестиваль советской драматургии. Кроме того, в специальном выпуске зрителям расскажут о дополнительной программе форума. Второй театральный фестиваль стартует на телеканале «Экспресс» в самое ближайшее время.
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