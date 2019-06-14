Переселение из аварийного жилья обойдется Пензе в 65,6 млн руб

Плюс 15 квадратных метров. Именно на такую прибавку к площади могут рассчитывать владельцы негабаритных комнат при переезде в новостройки в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Такую меру социальной поддержки установили депутаты Пензенской городской Думы на очередной сессии. Такое решение обойдется бюджету в 65,5 миллионов рублей.

Депутаты пензенской городской Думы установили размеры бюджетной площади для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Дополнительные муниципальные квадратные метры необходимы из-за того, что зачастую люди переселяются из негабаритного жилья - комнат размерами от 15 до 18 квадратных метров, а минимальные, утвержденные законом размеры однокомнатной квартиры для переселенцев, - 28 квадратных метров.

«Предлагается эту норму социальной поддержки установить на уровне предыдущих этапов реализации программы в размере 15 квадратных метров. Практика показывает, что, в основном, в эту сумму укладывается большинство жителей и даже те негабаритные квартиры, которые есть при переселении граждан», - сказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Также он отметил, что 15 квадратных метров - это величина не фиксированная, а максимум, который может компенсировать город из своего бюджета. Причем обойдется такая мера в 65,5 миллионов рублей. Сумму еще предстоит уточнить, дома для переселенцев очереди 2019 года пока не спроектированы и не построены, поэтому после составления итоговой сметы, будут внесены итоговые коррективы.

Впрочем, изменения могут быть и более глобальными: на федеральном уровне рассматривается возможность участия в строительстве жилья для переселенцев из ветхого жилого фонда частных инвесторов.

«На федеральном уровне разрабатываются изменения в законы, которые позволят развить территорий и, более того, денежные средства фонда, которые получаются на эти помещения, направлять на долевое софинансирование выкупа застройщиком этих жилых помещений у граждан. Пока, к сожалению, мы сильно ограничены в возможностях выкупа, есть только три способа реализации программы», - добавил Юрий Ильин.

Возможное привлечение инвесторов поможет снизить нагрузки на бюджет. По мнению чиновников, это главный плюс, При этом участие частного капитала будет более эффективным, когда дома для переселенцев начнут строить не по одному-два, а целыми кварталами.