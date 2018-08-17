В Пензе новый театральный сезон откроет пьеса «Мое загляденье»

В новом театральном сезоне пензенского зрителя ждет немало новых постановок. В lраматическом театре имени Луначарского состоялось собрание труппы, посвященное предстоящему году. Вместе с художественным руководителем Сергеем Казаковым актеры обсудили спектакли, которые они покажут в 2018 году, а также планы на Год театра в России.

Актеры драматического театра уже готовятся открыть новый сезон. Ежегодно для них это очень волнительно. Новые работы и образы, которые предстоит воплотить на сцене. Есть и такие постановки, которые, как надеются актеры, попадут в будущем в репертуар.

«Конечно, есть предпочтения, но это зависит от художественного руководителя и партнеров, подойдут ли они в ту или иную пьесу, которую я хочу играть или нет, очень много обстоятельств», - сказала заслуженная артистка РФ Галина Репная.

Новый сезон, конечно же, не обойдется без премьер. В сентябре труппа приступит к репетициям спектакля по пьесе Максима Горького «Васса Железнова» (16+), а также новой музыкальной постановки по пьесе Елены Исаевой «Хорошая» (16+).

К новому году самых юных зрителей ждет подарок - актеры театра представят спектакль о приключениях «Бременских музыкантов» (6+).

Наиболее удачные постановки актеры планируют представить на фестивалях. В новом сезоне они собираются принять участие в четырех театральных форумах, а этот станет для пензенского драматического театра вновь особенным, ведь его половина вторая пройдет в Год театра в России.

«В 2019-м будет много экспериментов, спектаклей, творческих лабораторий. Думаю, что никому не будет скучно», - сказал Сергей Казаков.

Новый сезон стартует 7 сентября. Пензенских театралов ждет еще одна премьера. Актеры представят на суд зрителя спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мое загляденье» (12+).