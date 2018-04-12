В Пензе новые владельцы «Горводоканала» рассказали о грядущих изменениях

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12 апреля 2018, 19:07Общество
В Пензе завершилась сделка по покупке «Горводаканала». Новым владельцем ресурсоснабжающей организации стал крупнейший в России оператор в сфере водоснабжения и водоотведения - компания «Российские коммунальные системы». Она уже работает в Самаре, Тамбове, Ульяновске, Перми, Кирове, а также в Амурской области и Республике Карелия. Приход крупного игрока означает инвестиции в системы водоснабжения Пензы.
Сколько времени и средств утечет на ремонт пензенских водопроводных сетей? Ответ на этот вопрос представители нового владельца «Горводоканала» дали лишь частично. Пришедшая компания - крупнейший частный оператор занимающийся водоснабжением и водоотведением в России, с головным офисом в Москве. В утвержденную инвестиционную программу на 2018 год уже заложено 295 миллионов рублей. Новые владельцы готовят пензенцев к тому, что тариф и цифры в квитанциях будут меняться.
«Трафик утвержден на год с лишним, как минимум, он не будет меняться. Операционные затраты предприятия будут снижаться после того, как мы проведем более подробное исследование. Тариф, наверно, будет расти, он и так растет регулярно», - рассказал генеральный директор АО «РКС-Менеджмент» Павел Курзаев.
Одной из обсуждаемых тем стало заявление губернатора о предстоящей совместно с прокуратурой проверке деятельности «Горводоканала». Напомним, поводом стала поступившая главе региона информация о том, что якобы ресурсники не полностью используют средства, заложенные в тарифе, на ремонт сетей. Главный управляющий директор пензенского «Горводоканала» утверждает, что деньги не утекли в трубу.
«План капитального ремонта за последние три года выполнялся в полном объеме. На капитальный ремонт предусмотрено 32 миллиона рублей», - сказал главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Александр Авдеев.
Изменится и формат работы с городом. Коммуникации останутся в собственности муниципалитета, но новые владельцы компании и мэрия откажутся от формата договора аренды.
«Мы сейчас работаем над заключением соглашения взамен договора об аренде, поскольку, в нашем случае, это более прогрессивный метод передачи сетей в пользование «Горводоканалу», поскольку предполагает обязательные вложения концессионера в модернизацию и развитие сетей», - отметил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.
Пока главные задачи нового для Пензы предприятия - снижение количества прорывов более чем в два раза за счет уменьшения давления, за лето планируется провести техническое обследование, как головных сооружений так и водопроводов и коллекторов. На основании этих данных будет утвержден объем инвестиций на будущие годы.
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