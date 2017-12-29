В Пензе новогодняя ярмарка продлится до 31 декабря

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29 декабря 2017, 19:32Общество
До Нового года остаются считанные дни. Пензенцы, которые не успели закупить продукты, потянулись на ярмарки. Особый ажиотаж у мясных прилавков. Если символ 2017 года - петух - был избирательным в отношении главного блюда новогоднего стола, то желтая земляная собака, наоборот, будет рада любому мясу.
На ярмарках города можно найти все самое свежее и вкусное. Прилавки ломятся от изобилия мяса. В Новый год не стоит отказывать себе в блюдах из птицы, баранины, говядины и свинины.
«На Новый год мякоть, в основном, берут на салаты - гуляш и прокрутку. Мотолыги, ноги - на холодец», - сказала продавец Эльмира Саласкина.
В новогоднюю ночь на праздничном столе должны быть салаты, горячее с гарниром и холодец. Многие пензенцы не прочь поэкспериментировать с меню.
Изобилие мясных блюд порадует символ наступающего года. Если верить традиции, щедрым хозяевам собака принесет успех и удачу.
Тем, кто привык видеть на столе разносолы, можно поставить блюдо с квашеной капустой, малосольными огурцами и помидорами.
«Цена договорная, уступаем, и бонусы есть постоянным клиентам, все, как в супермаркете», - сказала продавец Сания Шафеева.
Для тех, у кого главное блюдо - не мясное, огромный выбор свежей рыбы. Приобрести продукты на городских ярмарках можно будет вплоть до вечера 31 декабря.
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