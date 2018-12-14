В Пензе новогодние фотосессии становятся трендом

Вместо статуэток с символом Нового года - сертификаты. Пензенцы все чаще в выборе подарка отдают предпочтение новогодним фотосессиям. Новый тренд захватил не только семейные пары, которые хотят сделать душевные фотографии с детьми, но и тех, кто готов к съемкам с друзьями или коллегами.

Шальные кудри или прямые локоны, платье нежных оттенков или стильный кокетливый черный look - каждая девушка выбирает сама. Обе волнуются. Впереди - ответственная, но приятная миссия: час кропотливой работы перед камерой. К новогодней фотосессии готовились не один день.

«Я посчитала, что это будет очень оригинальный подарок, особенно для девушки. Потому что это повышает в какой-то степени самооценку: красиво, приятно, в какой-то волшебной обстановке. Новый год – это время и пора чудес, сказки. И вот в какой-то степени это и есть такая маленькая сказка», - рассказала жительница Пензы Нина Агарева.

О том, что подруга приготовила такой новогодний подарок, девушка узнала прямо на вокзале, когда приехала погостить в Пензу. Москвичка Алена Барабанова в этом деле - новичок.

«Это очень круто! На самом деле я не ожидала. Но очень давно хотела. В какой - то мере даже она исполнила мою мечту. И я думаю, что каждый человек, который приходит на съемку, заряжается именно здесь новогодним настроением», - призналась она.

Самые частые гости фотостудий - это девушки. Уговорить на фотосъемку мужчин - порой задача не из легких. С ней справляются только постоянные клиенты.

«Для нас новогодняя фотосессия - это уже почти традиция. Даже сынок у нас первый раз елку увидел в фотостудии. Поэтому мы очень любим такого вида съемку, в этом году решили совместить приятное с полезным и сделали папе подарок на день рождения», - рассказала жительница села Бессоновка Виктория Анненкова.

Новогодние хлопоты в студиях начинаются уже в августе. В это время декораторы приступают к разработке новогоднего интерьера. Как только декор готов, за дело берутся фотографы: работают и в будние, и в выходные дни. Сейчас они вынуждены констатировать: в декабре запись - только на ночное время.

«В фотостудии приходят очень часто, заказывают съемки в новогоднем интерьере. И в течение последних трех лет это стало каким-то даже трендом: запись идет с сентября, и в выходные дни свободного времени уже нет», - отметила фотограф Анна Воронова.

Новогодний праздник не обойдется без волшебства. Почувствовать себя моделью, поднять настроение родным и близким еще возможно. Праздничные декорации в фотостудиях останутся до конца января.