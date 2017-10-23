23 октября 2017, 19:41Образование В Пензе новое поколение кадетов примет присягу 25 октября новое поколение кадетов пензенской школы №70 примет присягу. Торжественная церемония стала для учреждения традиционной.

Жаркие будни наступили в пензенской кадетской школе №70 по делам ГО и ЧС. Здесь готовятся к важному событию. 25 октября в торжественной обстановке перед лицом товарищей, родителей и учителей мальчишки и девчонки примут присягу. Произнося клятву, они дают обещание с честью и достоинством нести высокое звание кадета: прилежно учиться, закалять волю и тело, любить и защищать Родину.

«Главное заключается в том, что большинство из них впервые скажут действительно настоящие слова, в присутствии огромного количества людей, учительского, родительского коллектива, своих товарищей, перед знаменем», - пояснил директор кадетской школы №70 по делам ГО и ЧС Пензы Евгений Выборнов.



74 учащихся произнесут торжественное обещание. Они два месяца проходили испытания, доказывая, что достойны носить звание кадета. На торжественной церемонии учащиеся школы продемонстрируют навыки строевой подготовки, азы рукопашного боя, станцуют вальс и это лишь небольшая часть запланированной программы. Торжественную церемонию начали готовить задолго до важного события.

«Сложности есть всегда, поскольку это дети. Привить дух торжественного обещания и объяснить ребенку насколько все важно - это самая большая сложность. Будет много нового: танцы, показательные выступления, барабанный взвод», - рассказал заместитель директора кадетской школы №70 по делам ГО и ЧС Пензы Сергей Литвиненко.

Торжественная церемония пройдет в киноконцертном зале 25 октября. На ней будут присутствовать все учащиеся школы, родители, учителя и представители власти.

Образование

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