В Пензе ночью вспыхнул электрощит

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 января 2017, 09:28Происшествия
10 января в Пензе на ул. Бурмистрова случился пожар.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, в 00.25 загорелся электрощит.
Пожар тушили семь сотрудников МЧС и три единицы техники.
10 января 2017, 13:05В новом году ОРВИ заболели 1711 пензенцев
10 января 2017, 12:33В ночь на 11 января пензенцев просят убрать машины с ул. Московской
10 января 2017, 12:04Прятавшегося от следствия вора из Пензы поймали и осудили
10 января 2017, 11:28В пензенском драмтеатре прошла рождественская елка
10 января 2017, 11:01В Городищенском районе мать двоих детей осудили за неуплату долга
10 января 2017, 10:34За месяц пензенцы более 100 раз сообщили о продаже алкоголя-подделки
10 января 2017, 10:03Автобус №70 на ул. Калинина попал в аварию - пензенец
10 января 2017, 09:28В Пензе ночью вспыхнул электрощит