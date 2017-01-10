10 января 2017, 09:28Происшествия В Пензе ночью вспыхнул электрощит 10 января в Пензе на ул. Бурмистрова случился пожар.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, в 00.25 загорелся электрощит.

Пожар тушили семь сотрудников МЧС и три единицы техники.

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/upload/site46/document_operational/08Puvf2TmL-big-reduce350.jpg