06 декабря 2017, 16:02Криминал В Пензе ночью разбили и обчистили машину Житель Пензы обратился в полицию, когда обнаружил разбитые стекла своей иномарки и пропажу аккумулятора.

По сведениям полицейских, «Дэу Матиз» стоял во дворе дома 55-летнего пензенца на улице Беляева. Ночью неизвестные разбили стекло со стороны водительского сиденья и проникли в авто. Из машины они похитили аккумулятор.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить причастность к совершенному преступлению. На улице Заводской сотрудники ГИБДД остановили машину, в которой находились двое молодых людей, там они нашли похищенный аккумулятор, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Затем удалось обнаружить еще двух соучастников, ими оказались жители Бессоновского района. Самому молодому из четырех подозреваемых – 18 лет, старшему - 22 года. Все они признались в содеянном.

По факту кражи возбудили уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

просмотров 111

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: