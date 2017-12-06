В Пензе ночью разбили и обчистили машину

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06 декабря 2017, 16:02Криминал
Житель Пензы обратился в полицию, когда обнаружил разбитые стекла своей иномарки и пропажу аккумулятора.
По сведениям полицейских, «Дэу Матиз» стоял во дворе дома 55-летнего пензенца на улице Беляева. Ночью неизвестные разбили стекло со стороны водительского сиденья и проникли в авто. Из машины они похитили аккумулятор.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить причастность к совершенному преступлению. На улице Заводской сотрудники ГИБДД остановили машину, в которой находились двое молодых людей, там они нашли похищенный аккумулятор, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Затем удалось обнаружить еще двух соучастников, ими оказались жители Бессоновского района. Самому молодому из четырех подозреваемых – 18 лет, старшему - 22 года. Все они признались в содеянном.
По факту кражи возбудили уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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