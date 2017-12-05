В Пензе ночью произошел очередной прорыв на теплосетях

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05 декабря 2017, 13:33Общество
Для устранения повреждений на тепломагистралях в домах пензенцев, проживающих в Ленинском и Железнодорожном районах, отключили отопление.
По информации АО «Т плюс Теплосеть Пенза» 5 декабря в 3.00 и 5.30 произведено аварийное отключение отопления для устранения повреждений на тепломагистрали ТМ № 13, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Так, отопление отключили в 170 жилых домах, четырех школах, шести детских садах и двух больницах в Ленинском и Железнодорожном районах.
Прокуратура контролирует сроки подачи тепла, а также соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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