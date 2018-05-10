10 мая 2018, 11:34Криминал

В Пензе ночью произошел налет на торговый павильон

Пензенские росгвардейцы задержали молодого человека, который проник в торговый павильон на улице Лобачевского.

Инцидент произошел ночью. На месте происшествия задержали 22-летнего мужчину, который пояснил, что проходил мимо и увидел, что дверь открыта. Тогда его одолело любопытство, и парень решил зайти внутрь.

Однако осмотр места происшествия показал другое – были видны явные следы взлома, вырвана дверь. Также оказалось, что молодой человек ранее был судим, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

В настоящее время в случившемся разбираются сотрудники полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
просмотров 95
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: фото пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области.

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ