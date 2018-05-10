В Пензе ночью произошел налет на торговый павильон

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10 мая 2018, 11:34Криминал
Пензенские росгвардейцы задержали молодого человека, который проник в торговый павильон на улице Лобачевского.
Инцидент произошел ночью. На месте происшествия задержали 22-летнего мужчину, который пояснил, что проходил мимо и увидел, что дверь открыта. Тогда его одолело любопытство, и парень решил зайти внутрь.
Однако осмотр места происшествия показал другое – были видны явные следы взлома, вырвана дверь. Также оказалось, что молодой человек ранее был судим, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.
В настоящее время в случившемся разбираются сотрудники полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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