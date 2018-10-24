В Пензе ночью перевернулась «Лада»

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24 октября 2018, 16:04Происшествия
В Октябрьском районе города Пензы 24 октября произошло ДТП.
Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 1.50. Напротив дома № 1/1 по улице Строителей автомобиль LADA Priora съехал в кювет и опрокинулся. За рулем был 22-летний водитель.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, в результате аварии пострадал 18-летний пассажир легковушки. Молодого человека с травмами доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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