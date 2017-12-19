В Пензе ночью огонь уничтожил иномарку

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19 декабря 2017, 09:36Происшествия
В Пензе на трассе сгорел «Рено Логан».
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, автомобиль загорелся 18 декабря в 22.41 на 639-м километре трассы М-5 «Урал». «Рено Логан» в момент возгорания находился на автовозе.
Пожар тушили семь сотрудников МЧС с помощью двух машин спецтехники.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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