19 декабря 2017, 09:36Происшествия В Пензе ночью огонь уничтожил иномарку В Пензе на трассе сгорел «Рено Логан».

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, автомобиль загорелся 18 декабря в 22.41 на 639-м километре трассы М-5 «Урал». «Рено Логан» в момент возгорания находился на автовозе.

Пожар тушили семь сотрудников МЧС с помощью двух машин спецтехники.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 90

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6242377/

Новости по теме: