В Пензе ночью хулиганы разбили стекла автомобиля - соцсети

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23 октября 2019, 11:38Происшествия
В Пензе на Западной поляне неизвестные разбили стекла автомобиля KIA, припаркованного во дворе.
Об этом рассказал пензенец в группе социальной сети «ВКонтакте». Он прикрепил фото с места происшествия и пояснил, что инцидент произошел ночью с 22 на 23 октября.
«Вскрыли автомобиль. Разбили заднее боковое стекло… Будьте бдительны!» - написал автор поста.
«90-е вернулись», - отреагировал другой пользователь социальной сети в комментариях к записи.
Судя по фото, на место приехали полицейские. Официальной информации по происшествию нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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