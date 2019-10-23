В Пензе ночью хулиганы разбили стекла автомобиля - соцсети

В Пензе на Западной поляне неизвестные разбили стекла автомобиля KIA, припаркованного во дворе.

Об этом рассказал пензенец в группе социальной сети «ВКонтакте». Он прикрепил фото с места происшествия и пояснил, что инцидент произошел ночью с 22 на 23 октября.

«Вскрыли автомобиль. Разбили заднее боковое стекло… Будьте бдительны!» - написал автор поста.

«90-е вернулись», - отреагировал другой пользователь социальной сети в комментариях к записи.

Судя по фото, на место приехали полицейские. Официальной информации по происшествию нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».