02 октября 2017, 17:59Происшествия

В Пензе ночью горело административное здание

В ночь с 1 на 2 октября в Пензе на улице Аустрина вспыхнул пожар.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, огонь охватил административное здание. Выгорело 15 кв. м в одном помещении и 40 кв. м – во втором. Обошлось без пострадавших.

Причины возгорания выясняются.

К устранению последствий происшествия привлекались 20 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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