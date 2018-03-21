В Пензе «Нива» сбила столб возле остановки. ФОТО

Пензенцы в сети обсуждают фото, на котором кран пытается вернуть на место столб, судя по всему, сбитый «Нивой».

Действие развернулось на закате 20 марта рядом с остановочным павильоном, возможно, на ул. 40 лет Октября.

«Снова столб не по правилам дорогу перебегал», - написал автор поста Гай в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

Пензенцы в комментариях поддержали шутливое предположение очевидца ДТП.

«Да одолели уже эти столбы...спасу от них нет. Когда их уже штрафовать начнут!? это невыносимо просто», - возмутился пользователь Андрей.

«Столбы хуже пешеходов стали, надо вводить для них правила», - согласился другой подписчик группы.

Официальных комментариев о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».