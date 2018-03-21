В Пензе «Нива» сбила столб возле остановки. ФОТО

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21 марта 2018, 10:33Происшествия
Пензенцы в сети обсуждают фото, на котором кран пытается вернуть на место столб, судя по всему, сбитый «Нивой».
Действие развернулось на закате 20 марта рядом с остановочным павильоном, возможно, на ул. 40 лет Октября.
«Снова столб не по правилам дорогу перебегал», - написал автор поста Гай в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».
Пензенцы в комментариях поддержали шутливое предположение очевидца ДТП.
«Да одолели уже эти столбы...спасу от них нет. Когда их уже штрафовать начнут!? это невыносимо просто», - возмутился пользователь Андрей.
«Столбы хуже пешеходов стали, надо вводить для них правила», - согласился другой подписчик группы.
Официальных комментариев о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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