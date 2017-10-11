11 октября 2017, 14:01Общество В Пензе незаконных торговцев оштрафовали на 63 тысячи рублей В Пензе прошло заседание административной комиссии Железнодорожного района города, в ходе которого рассмотрено 19 административных материалов.

Уполномоченные должностные лица оставили 11 протоколов за нарушения в сфере благоустройства и восемь протоколов об административных правонарушениях.

К административной ответственности привлекли 19 лиц (одно юридическое и 18 физических), сумма штрафов составила 63 000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«С присутствующими гражданами провели разъяснительную беседу», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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