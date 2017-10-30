30 октября 2017, 17:59Общество

В Пензе незаконно торговали колбасой

30 октября сотрудники администрации Железнодорожного района Пензы провели рейды, направленные на пресечение торговли в неустановленных местах.

В ходе проверок по улицам Дзержинского, Егорова, Клары Цеткин, Антонова и Тарханова участники выявили торговые точки, где незаконно продавали овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, а также изделия из трикотажа.

По этим фактам на нарушителей составили пять протоколов. Их направили для рассмотрения в административную комиссию Железнодорожного района Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Проверки будут продолжаться», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/sostavleno_5_protokolov/

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