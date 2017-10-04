04 октября 2017, 16:03Общество В Пензе незаконно торговали колбасой Сотрудники администрации Ленинского района города Пензы провели рейд, направленный на пресечение фактов несанкционированной торговли.

Проверки провели по улицам Пушкина, Ставского, Фурманова и проспекту Победы. Во время мероприятия выявили торговые точки, где осуществлялась продажа пледов, трикотажных, носочно-чулочных, а также колбасных изделий в неустановленных местах.

По фактам нарушений на торговцев составили четыре административных протокола. С гражданами провели разъяснительную беседу о перемещении на сезонные ярмарки и рынки города, пишет ИА «Пенза-Пресс».

"Торговля в неустановленных местах влечет штраф на граждан от полутора до трех тысяч рублей, на должностных лиц – от трех до пяти, на юридических – от 10 до 15 тысяч рублей", - напоминает пресс-служба администрации Пензы.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/za_narusheniya_predusmotreny_krupnye_shtrafy/

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