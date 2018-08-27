В Пензе нетерпеливый водитель попал в хронику блогера

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 августа 2018, 17:59Общество
В Пензе водитель легковушки проигнорировал Правила дорожного движения, видео попало в Сеть.
Ролик опубликован на страничке пользователя под ником Наиль Дубин на видеохостинге YouTube.
На кадрах видно, как автомобили образовали затор на дороге в сторону «горбатого» моста. Один из водителей объехал скопление машин по встречке, минуя сплошную линию разметки.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
27 августа 2018, 19:42В Пензе «Литературный привал-2018» признали самым массовым
27 августа 2018, 19:37В пензенском артинституте приняли присягу около 200 первокурсников
27 августа 2018, 19:33Пензенцы приняли участие в акции «Ночь кино»
27 августа 2018, 19:29Пензенские полицейские ликвидировали крупную «финансовую пирамиду»
27 августа 2018, 19:26Пензенец стал абсолютным чемпионом всероссийского турнира «Казарла-2018»
27 августа 2018, 19:21В ИА «Пенза-Пресс» приготовили экзотическое варенье на зиму
27 августа 2018, 19:18«Экспресс» взяли «серебро» турнира «В кругу друзей»
27 августа 2018, 19:12Пензенцы могут изменить кадастровую стоимость земельного участка