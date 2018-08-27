27 августа 2018, 17:59Общество

В Пензе нетерпеливый водитель попал в хронику блогера

В Пензе водитель легковушки проигнорировал Правила дорожного движения, видео попало в Сеть.

Ролик опубликован на страничке пользователя под ником Наиль Дубин на видеохостинге YouTube.

На кадрах видно, как автомобили образовали затор на дороге в сторону «горбатого» моста. Один из водителей объехал скопление машин по встречке, минуя сплошную линию разметки.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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