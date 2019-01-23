В Пензе нестандартный клиент развел таксиста

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23 января 2019, 13:36Криминал
26-летний пензенец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.
Установлено, что мужчина работает водителем такси. На мобильный ему позвонил незнакомец и сделал необычный заказ. Требовалось закупить продукты и доставить их к дому на улицу Некрасова. Пензенец купил все необходимое, но тут от неизвестного поступила новая просьба.
«Клиент перезвонил и попросил пополнить баланс абонентского номера на 8 250 рублей, деньги он обещал вернуть при встрече», - сообщили в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.
Таксист перевел требуемую сумму, после этого незнакомец перестал выходить на связь. Телефон он отключил.
В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка. Полицейские выясняют, кто может быть причастен к произошедшему, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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