В Пензе нестандартный клиент развел таксиста

26-летний пензенец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Установлено, что мужчина работает водителем такси. На мобильный ему позвонил незнакомец и сделал необычный заказ. Требовалось закупить продукты и доставить их к дому на улицу Некрасова. Пензенец купил все необходимое, но тут от неизвестного поступила новая просьба.

«Клиент перезвонил и попросил пополнить баланс абонентского номера на 8 250 рублей, деньги он обещал вернуть при встрече», - сообщили в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.

Таксист перевел требуемую сумму, после этого незнакомец перестал выходить на связь. Телефон он отключил.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка. Полицейские выясняют, кто может быть причастен к произошедшему, пишет ИА «Пенза-Пресс».