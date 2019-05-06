06 мая 2019, 15:37Общество

В Пензе несколько улиц останутся без газа

Несколько улиц Пензы на два дня останутся без газа.

Так, с 16 часов 23 мая до 12 часов 24 мая газ отключат:

- ул. Чаадаева № 1, 2, 2А, 4, 4А, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 10б, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 30, 34А;

- ул. Буровая № 16, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А, 29, 29А, 31, 33;

- пер. Буровой № 3А, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 12/14, 12А, 12Б, 12В, 12Е, 14, 14/16, 14А, 14А/1, 15, 16, 16А, 17, 19.

В ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» пояснили, что ресурс не будет поступать в квартиры из-за проведения АО «Газпром газораспределение Пенза» внеплановых ремонтных работ, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-580342/

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