В Пензе несколько улиц на 2 дня останутся без газа

В Пензе с восьми часов утра 30 июля до девяти часов вечера 31 июля на нескольких улицах отключат газ.

В ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» пояснили, что ресурс не будет поступать в квартиры из-за проведения АО «Газпром газораспределение Пенза» внеплановых ремонтных работ.

Так, газ отключат на:

- ул. Магистральной № 25, 39.

- ул. Белякова № 11, 12, 13, 15, 16.

- ул. Тиражной № 1, 1а, 1б.

- пр. Совхозном № 2, 13 15, 17.

- ул. Новой № 5, 7, 9, 11, 13(кв.1,2), 15, 19, 21, 23, 27(кв.1,2), 28, 30, 31, 35(кв.1,2).

- 1-й пр. Новом № 3.

- 2-й пр. Новом № 1, 2, 3, 4, 5(кв.1,2), 6, 7, 8, 9, 10, 11.

- 3-й пр. Новом № 1, 2(кв.1,2), 3, 4, 5(кв.1,2,3), 6, 7(кв.1,2), 8, 9, 10(кв.1,2,3), 11(кв.1,2), 12.

- пр. Литвинова № 17, 19, 21, 22, 25(кв.1,2).

- ул. Павлова № 2, 4, 5(кв.1,2), 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15(кв.1,2), 16(кв.1,2), 17(кв.1,2), 20, 21б, 22(кв.1,2), 23, 24, 25, 26, 28(кв.1,2), 29, 32, 34, 40, 50.

- пр. Павлова № 2, 3, 4, 5, 6, 7.

- ул. Аустрина № 37, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 70, 72.

- ул. Саранской № 5, 41а, 41б, 41в, 43а, 92, 94, 100(кв.1,2), 104(кв.1,2), 115, 119а, 121, 123, 125, 127, 129.

- ул. Литвинова поляна № 1а, 3а, 3(кв.1,2,3), 7, 9, 13, 15(кв.1,2), 17, 19(кв.1,2), 23, 25, 27, 29, 41, 45(кв.1,2), 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59.

- ул. Северной № 1а, 2а, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 37.

- ул. Путевой № 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 10, 28, 30.

- ул. Новочеркасской № 5, 5а.

- ул. Набережной реки Суры № 1, 1а, 12.

- ул. Черняховского № 13, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 37, 39, 41.

- ул. Каракозова № 43(кв.1,2), 45(кв.1,2), 47, 49(кв.1,2), 67, 69, 71, 71а, 73, 75.

- ул. Егорова № 2, 2а, 4а, 4б, 20, 22.

- ул. Литвинова № 1, 15, 17, 19, 19а.

- ул. Рылеева № 6, сообщает ИА «Пенза-Пресс».