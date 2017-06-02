02 июня 2017, 11:24Общество В Пензе несколько улиц и проездов останутся без воды 2 июня на ряде улиц Пензы возможно ограничение водоснабжения.

Как сообщается на сайте «Горводоканала», с 9.00 подачу воды могут ограничить по следующим адресам: ул. 2-ая Офицерская, Гончарова ул. и пр., ул. Щербакова, ул. и пр. Придорожная, Вадинская, 9, 10.

Водоснабжение будет возобновлено после устранения утечки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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