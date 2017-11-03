03 ноября 2017, 19:51Общество В Пензе неопытным водителям рекомендуют воздержаться от поездок в гололед Резкое падение температуры до минусовых значений стало причиной увеличения числа аварий на дорогах области. Так, на путепроводе, соединяющем улицу Измайлова и Кирова в Пензе, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

«Госавтоинспекция рекомендует своевременно сменить летние шины на зимние. Движение на летней резине в условиях снегопада и гололеда очень опасно. Сцепление с дорожным покрытием в разы хуже, соответственно, и времени для торможения требуется больше», - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.



В автоинспекции также рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния. По статистике, именно начинающие автомобилисты при ухудшении погодных условий чаще других попадают в аварии.

Общество

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