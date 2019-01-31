В Пензе неоформленные домики с 1 марта признают самовольными строениями

У владельцев индивидуальных жилых домов и дач остается месяц на то, чтобы успеть зарегистрировать недвижимость. Новый порядок в Градостроительном кодексе действует с августа 2018 года в отношении частных домов и с января 2019 - в отношении дачных. Напомним, без уведомления властей строить теперь нельзя. Об этом говорили в городской администрации.

Около 70% строящихся частных домов в Пензе не имеют законного статуса. С августа 2018 года в Градостроительном кодексе были отменены разрешения на строительство или реконструкцию индивидуальной жилой застройки. Вместо допуска введены уведомления. Теперь застройщику необходимо обратиться в орган местного самоуправления с уведомлением о начале строительства. Это необходимо сделать до 1 марта, иначе дом может получить статус самовольной постройки.

«Также в Градостроительный кодекс введена отдельная глава, связанная с самовольным строительством, к которому ужесточили требования. Данные объекты, в рамках регламента администрации города, не смогут быть введены в гражданский оборот», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Это касается как индивидуальных жилых домов, так и дачных домиков. Если собственник, начавший строительство или реконструкцию до 4 августа 2018 года, не предоставит уведомление в течение февраля, то после 1 марта он сможет зарегистрировать свою недвижимость только через суд. Для этого будет необходимо предъявить документы на земельный участок, технический план дома и результаты экспертизы, подтверждающей, что при строительстве были соблюдены все нормы. Однако, по статистике, в Пензе в 20% случаев дома строят с нарушениями.

«Сейчас большая часть домов строится с отклонениями, например, могут быть не соблюдены отступы от соседнего участка, или недопустимое количество этажей», - добавил Магомед Агамагомедов.

Также до 1 марта можно зарегистрировать свой дачный домик в качестве жилого строения в упрощенном порядке. С начала года поступило 150 таких заявок в объединенную городскую службу архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации.

«Если по факту садовый дом является жилым, то после 1 марта усложнится его перевод в таковой. Нужно будет собирать пакет документов, для признания его пригодным для жилья», - рассказал директор объединенной городской службы архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации Андрей Паршин.



В феврале сотрудники администрации будут проводить встречи с владельцами участков в садоводческих товариществах - всего в Пензе их более 200. Кстати, новые требования не касаются строительства беседок, сараев или бань.