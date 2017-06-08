08 июня 2017, 14:48Криминал В Пензе неофициально устроенную продавщицу подозревают в мошенничестве Расследовали одно правонарушение, а в итоге раскрыли еще и второе. Продавщицу одного из пензенских магазинов по реализации межкомнатных и входных дверей заподозрили в мошенничестве. Перед тем как переступить черту закона, 46-летняя женщина проработала на новом месте три месяца.

«По делу установлено, что работник, осуществлявший деятельность от имени индивидуального предпринимателя, заключил договор купли-продажи дверей с одним из покупателей магазина. При этом она получила от него предоплату, но деньги в кассу не внесла, похитила их, а в дальнейшем потратила на личные нужды», - рассказала помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Екатерина Мельникова.

В ходе изучения материалов уголовного дела выяснилось, что злоумышленницу приняли в магазин на должность менеджера по устной договоренности. По факту уклонения от оформления трудового договора, прокурором в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением областной государственной инспекции труда бизнес-вумен назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Нечистой на руку продавщице грозит до двух лет лишения свободы.

Криминал

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