В Пензе неочищенные стоки могут «убить» городскую канализацию

Очистные сооружения Пензы сами скоро будут нуждаться в очистке. На встрече представителей крупных пензенских предприятий и «Горводоканала» последние выступили с предупреждением об ответственности за сброс загрязняющих веществ в общую систему канализации.

Ушные палочки, тряпки и даже матрасы, а также тяжелые жиры и химические вещества - это неполный список того, что сливают и выбрасывают в городскую систему канализации. Это, в свою очередь, приводит к перегрузке очистных сооружений. «Горводоканал» вынужден принимать дополнительные меры для очистки сточных вод. Но дело не только в неоправданных затратах, а в экологической безопасности всего региона.

«Если все бездумно скидывать в канализацию, то щелочь постепенно разрушит материал трубопровода, а кислота, которая доходит до очистных сооружений, убивает ил. Поэтому не будет эффективности, которая должна быть», - рассказал технический директор ООО «Горводоканал» Виктор Прендота.

Чтобы повысить безопасность сточных вод, специалисты провели так называемую инвентаризацию абонентов и классифицировали их по характеру загрязнений. Теперь под жестким контролем будут практически все предприятия - от автомоек до промышленных гигантов.

«Проведем контрольные мероприятия по всем абонентам, начнем с сотни самых крупных, их можно вычислить по объему выставленного счета и принятых стоков. Будем штрафовать. Среди путей решения проблем, например, установка жироуловителей», - сказал главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Сергей Ивенков.

Жироуловители, нефтеловушки и локальные очистные сооружения - их наличие на производстве, в зависимости от его специфики, требует закон. И в большинстве случаев установить их - в разы дешевле, чем потом заплатить штраф, но не всегда.

«Понимаем, что после установки ЛОСов [локальные очистные сооружения] на выходе не будет родниковая вода, но должна быть гарантия, что вы потом нас не будете мучить и проверять на наличие другие вредных элементов таблицы Менделеева», - прокомментировал директор кондитерского предприятия Александр Макаров.

Встреча прошла в форме открытого диалога. Представители бизнеса могли задать любые вопросы по объявленной теме. В «Горводоканале» заявили, что по отдельным моментам готовы с каждым предприятием работать индивидуально.