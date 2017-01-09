09 января 2017, 17:02Общество В Пензе некоторые улицы заблокированы из-за снега - горожане После прошедших снегопадов в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» посыпался шквал писем от горожан. Они просят очистить от снега наиболее проблемные улицы.

Так, женщина написала о том, что от снежных завалов страдает ул. Подольская, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Хочу сказать, что после наступления холодов и, соответственно, выпадения осадков в виде снега началась уборка улиц спецтехникой в Веселовке и других районах. Однако, вся эта техника и люди, которые ей управляют, почему-то игнорируют улицу Подольскую по нечетным номерам. Может быть, потому что она тупиковая и не имеет сквозного проезда, может, по какой-либо другой причине. Более того, при очистке улицы Энгельса, которая находится ей перпендикулярно, весь снег сбрасывается на въезд/выезд нашей улицы Подольской, чем блокирует ее», - рассказала она.

Также, по сообщениям читателей, не чистят снег во дворе дома №6 на ул. Воронова, вдоль домов №179 (а, б, в, г) на ул. Островской, на ул. Есенина, на Малиновых проездах в поселке ЗИФ, у дома №38 на ул. Попова. В последнем случае в снежных завалах пензенец винит управляющую компанию.

«В прошлом году мы имели неосторожность и перешли в УК «Согласие». Остается только мечтать о дворнике. За нашим домом Попова, 38 - школа бокса, ДЦ «Спутник», рядом - детский сад. Перед подъездами жильцы дома расчистили снег самостоятельно, но до подъезда тоже нужно дойти. […] У управляющей компании «Вера» с чисткой снега было все налажено, сразу после снегопада приезжал трактор. Как биться с УК «Согласие», мы не знаем», - написал мужчина.

А сугробы на 2-м Батайском и 4-м Черниговском проездах могут в любой момент привести к трагедии – там уже один раз застряла «скорая», сообщил горожанин.

«Первый раз за зиму на Рождество по Батайской прошел трактор, но на проезды он не поехал и грудой снега просто запечатал. Вызванная «скорая» не смогла проехать», - отметил читатель информагентства.

Жалобы поступают и из районов области. Так, по словам местного жителя, не чистятся дороги в селе Пешая Слобода.

«Как приходит зима, для нас дороги становятся бедой. Вот уже второй месяц зимы идет, а по улице Заовражная в с. Пешая Слобода ни разу не прочищались дороги. Дорога асфальтированная, новая, широкая, но только летом. […] Двухполосная дорога превратилась в однополостную, и когда идет встречная машина, приходится искать «карман», чтобы пропустить ее», - пожаловался он.

По всем обращениям ИА «Пенза-Пресс» направило редакционные запросы в соответствующие инстанции.

Общество

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