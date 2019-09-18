В Пензе некоторые проблемные дома могут ввести в эксплуатацию в 2019-м

Некоторые проблемные дома из числа незавершенных объектов долевого строительства могут ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Об этом зашла речь на совещании с участием губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, представителей строительных организаций и жилищно-строительных кооперативов. К слову, именно создание последних позволило ускорить процесс достройки многоэтажек.

Объекты незавершенного долевого строительства на улицах 8-е Марта и Новоказанской могут быть достроены уже в 2019-м. На улице Новоказанской дом готов уже на 93%, на следующей неделе подрядчик приступит к благоустройству территории. На финишной прямой и возведение дома на улице 8-е Марта. Его планировали ввести в эксплуатацию в 2020 году, но застройщик уверяет, что завершит работы до конца 2019-го.

«Дом передан новому застройщику. Еще дней десять и поставим участки на кадастровый учет, подготовим подписание масштабного инвестиционного проекта и до конца 2019 года этот дом можно сдать. Там фактически все вопросы будут решены через десять дней», - рассказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

При удачном стечении обстоятельств и объекты в жилом комплексе «Маяковский», и первую очередь дома в Райках строители завершат уже к концу осени. По словам руководителя регионального управления Госжилстройтехинспекции Инны Левченко, процесс сдвинулся с мертвой точки после того, как участники долевого строительства объединились в ЖСК. Там, где кооперативы еще не созданы, возникают проблемы.

«Дальнейшие работы и юридические шаги в рамках достройки объектов возможны лишь после передачи этих объектов в созданные ЖСК», - сказала она.

Губернатор призвал застройщиков, несмотря на нерешительность граждан, не прекращать работы. И по возможности наращивать темпы строительства, чтобы в 2020-м полностью закрыть вопрос с объектами долевого строительства. Глава региона также заверил, что ранее достигнутые договоренности со строительными компаниями в части предоставления им субсидий или земельных участков будут соблюдены.

«Есть проблема, но она будет разрешена, по-другому никак. Если хотите субсидии, отдадим их. Достраиваете за их счет, и земельные участки за вами», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В регионе создана уникальная система, при которой проблемные дома, возводившиеся с привлечением средств дольщиков, достраиваются на основании решения губернатора. Проблемные вопросы глава региона держит на личном контроле.