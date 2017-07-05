В Пензе неизвестный водитель сбил мужчину

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05 июля 2017, 17:45Происшествия
В Октябрьском районе Пензы водитель неустановленного авто сбил пешехода.
ДТП произошло на улице Рахманинова. Пострадавшего мужчину 1977 года рождения доставили в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, по данному факту проводят проверку.
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