05 июля 2017, 17:45Происшествия В Пензе неизвестный водитель сбил мужчину В Октябрьском районе Пензы водитель неустановленного авто сбил пешехода.

ДТП произошло на улице Рахманинова. Пострадавшего мужчину 1977 года рождения доставили в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, по данному факту проводят проверку.

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