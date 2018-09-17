В Пензе неизвестный сбил пенсионера и уехал

В Первомайском районе города Пензы произошло ДТП с участием пешехода.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 16 сентября в 20.40 напротив дома №117 по улице Окружной неизвестный автомобиль сбил 64-летнего мужчину. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Водителя, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, разыскивают, пишет ИА «Пенза-Пресс».