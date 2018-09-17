В Пензе неизвестный сбил пенсионера и уехал

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 сентября 2018, 16:38Общество
В Первомайском районе города Пензы произошло ДТП с участием пешехода.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 16 сентября в 20.40 напротив дома №117 по улице Окружной неизвестный автомобиль сбил 64-летнего мужчину. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка. Водителя, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, разыскивают, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 сентября 2018, 12:36Пензенская область - лидер в ПФО по объему льготных кредитов
18 сентября 2018, 12:09«Термодом» устроил в Спутнике праздник для новоселов
18 сентября 2018, 12:04Бессоновец помог другу купить наркотики и сел в колонию
18 сентября 2018, 12:03На гастролях в Пензе тигры из цирка-шапито обзавелись потомством
18 сентября 2018, 11:34Пензенец изуродовал машину во дворе и побил стекла
18 сентября 2018, 11:03Пензенцев ждут в больницах 22 сентября на День открытых дверей
18 сентября 2018, 10:33В соцсетях появились слухи об убийстве юных пензенцев
18 сентября 2018, 10:02Земетчинца арестовали за долг перед ребенком