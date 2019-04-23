В Пензе неизвестный сбил около школы собаку и скрылся

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции ищут очевидцев аварии, которая произошла неподалеку от школы №58.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось 17 марта в пять часов вечера. Напротив дома №11/1 по улице Ворошилова неустановленный автомобиль сбил собаку. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 59-91-24, 59-90-02, 59-90-05, или обратиться по адресу: Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД), пишет ИА «Пенза-Пресс».