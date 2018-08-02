В Пензе неизвестные залезли на вершину подвесного моста – очевидец

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02 августа 2018, 14:06Общество
Пензячка рассказала в Сети об опасном занятии двух горожан.
Женщина опубликовала фотографию в группе «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что снимок сделан утром 2 августа.
На фото видно, как на вершине подвесного моста стоят два человека. Как они туда попали и что происходило дальше – неизвестно.
В комментариях пользователи предположили, что люди, которые залезли на вершину моста - монтажники, которые ремонтируют его.
Стоит напомнить, что ради развлечения делать подобное не стоит, это занятие крайне опасно для жизни, неоднократно такие «приключения» заканчивались трагедией.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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